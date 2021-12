Prolongation de 7 jours de l’interdiction d’entrée en Israël pour les étrangers

17 Décembre 2021 | Les ministres du gouvernement ont approuvé la prolongation de sept jours supplémentaires de la réglementation restreignant l’entrée et la sortie d’Israël jusqu’au mercredi 29 décembre 2021 à minuit. La France passe en Liste Rouge.



Le ministère israélien de la Santé a soumis sa décision au gouvernement, déclarant que la France, l’Irlande, la Norvège, l’Espagne, la Finlande, la Suède et les Émirats Arabes unis seraient ajoutés sur la liste rouge, en plus du Royaume-Uni et du Danemark.



Cette résolution prend effet le 19 décembre 2021 à minuit.



Un pays figurant sur la liste rouge est un pays soumis à une interdiction temporaire d’entrer en Israël – sauf autorisation du Comité des exceptions.



Tous les ressortissants étrangers ne sont plus autorisés à entrer en Israël, à compter du dimanche 28 novembre 2021 et ce, pendant 14 jours (Sauf dans des cas très particuliers approuvés par le Comité des exceptions).

