Des ONG inquiètes du sort d’une activiste disparue depuis deux mois

18 Décembre 2021 | Après avoir demandé l’asile en Angleterre en 2019 en raison de violences familiales, Noof Almaadeed était rentrée à Doha en octobre dernier.



La féministe qatarie Noof Almaadeed n’a plus donné signe de vie depuis le 13 octobre dernier. Depuis, les ONG et activistes des droits de l’homme ne cessent de tirer la sonnette d’alarme alors que différentes rumeurs circulent sur son sort sur les réseaux sociaux. Après que son décès a été annoncé mardi dernier, l’information a été démentie par d’autres sources, alimentant la confusion. De retour à Doha le 1er octobre, la jeune femme venait de passer deux années en exil en Grande-Bretagne, où elle avait demandé l’asile face aux violences familiales dont elle se disait victime et à la restriction de mouvement qui lui était imposée. En 2019, alors âgée de 21 ans, Noof Almaadeed avait quitté son pays natal par avion en passant par l’Ukraine avant d’arriver au Royaume-Uni. Afin de quitter sa terre natale, Noof Almaadeed a dû voler le téléphone portable de son père pour que son voyage soit approuvé, mettant en lumière le système de tutelle masculine qui prévaut au Qatar, interdisant notamme

