L’AIEA demande à l’Iran de fournir une réponse convaincante concernant les enregistrements manquants dans l’installation nucléaire de Karaj

18 Décembre 2021 | Le chef de l’agence nucléaire des Nations unies (AIEA), Rafael Grossi, a appelé les autorités iraniennes à apporter une réponse convaincante à la disparition des images de sécurité de l’usine de centrifugation d’uranium de Karaj, dans la banlieue de Téhéran.



Le site a longtemps été un substitut de la nature détériorée de l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et la communauté internationale. Depuis le retrait américain sur ordre du président de l’époque, Donald Trump, l’Iran a vu les sanctions américaines reprendre. En réponse, la République islamique s’est de plus en plus désengagée de ses engagements.



Le cas particulier des enregistrements de Karaj est qu’il ne fait pas techniquement partie de l’accord, selon l’Iran. Selon Téhéran, l’installation est le « lieu du crime » d’une attaque israélienne en juin qui a entraîné le remplacement des caméras de sécurité et des images habituellement utilisées par l’agence des Nations unies pour enquêter sur le développement du programme nucléaire iranien. Maintenant, une partie des images semble avoir disparu.

