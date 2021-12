Le Liban enregistre près de 1.700 nouvelles contaminations et 12 décès en 24h

Le Liban, qui a instauré un couvre-feu pour les personnes non-vaccinées jusqu’au 9 janvier, a enregistré 1.690 nouvelles contaminations et 12 décès en 24h, selon le bilan du ministère de la Santé publié samedi. Le taux de positivité par rapport au nombre de tests de dépistage effectués s’élève à 11,4%, un chiffre inquiétant qui a poussé les autorités à renforcer les mesures sanitaires avant les fêtes. Parmi les cas toujours actifs, 629 patients sont hospitalisés, dont 289 admis en soins intensifs. La pandémie a fait 699.464 contaminations au Liban depuis février 2020, dont 8.924 décès et 647.268 rémissions.



Parallèlement aux restrictions imposées, la campagne de vaccination se poursuit dans le pays. A ce jour, 41,5% de la population éligible (de plus de 12 ans) a déjà reçu une première dose de vaccin et 34,8% les deux doses requises pour avoir l’immunité la plus complète avec les produits Pfizer, AstraZeneca, Spoutnik-V ou Sinopharm. L’administration d’une 3e dose de vaccin a également débuté en octobre dernier afin de stimuler l’immunité des personnes à risque, et 13,1 % des personnes éligibles ont reçu jusqu’à présent cette dose de rappel.



Pour surveiller le bon respect des mesures sanitaires, et notamment du couvre-feu, les Forces de sécurité intérieure avaient installé dès vendredi soir des barrages routiers et autres check-points afin de vérifier que les personnes circulant après 19h étaient soit vaccinées avec au moins une dose, soit négatives au virus, sur base des résultats d’un test de dépistage, soit travaillent dans les secteurs exemptés. La police n’a pas communiqué cependant le nombre de procès-verbaux dressés lors de ces contrôles.

