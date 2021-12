Emmanuel Macron annule son voyage au Mali: le variant omicron a bon dos

17 Décembre 2021 à 21h01 | Le Président n’ira pas à Gao pour le traditionnel dîner de Noël avec les soldats français. Il évite surtout une rencontre minée avec le colonel Goïta, chef de la junte malienne.



Le mot d’excuse «Covid» est tombé à point nommé?: le voyage d’Emmanuel Macron au Mali, prévu lundi, a été annulé par «souci de cohérence avec les mesures sanitaires nationales» annoncées par le Premier ministre, Jean Castex, ce vendredi soir, indique l’Elysée. Pas de dinde partagée avec les soldats en opération à Gao, alors que les Français vont passer, pour la seconde fois, des fêtes sous cloche sanitaire. L’inoffensif rituel présidentiel du dîner de Noël avec les troupes risquait-il vraiment d’«exposer notre dispositif sécuritaire» au Sahel?? L’escale de quelques heures planifiée à Bamako semblait autrement plus périlleuse. Emmanuel Macron devait y rencontrer, pour la première fois, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes et président de la transition.



Or la relation entre Paris et la junte au pouvoir depuis le coup d’Etat de l’été 2020 est au plus bas. Le désengagement partiel de Barkhane (qui a fermé ses bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou ces derniers mois) a jeté un froid à Bamako. Les négociations secrètes entre les autorités maliennes

Lire l’article complet sur https://www.liberation.fr