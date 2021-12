En Israël, un an de vaccination contre le Covid-19 : “un succès sur le long terme”

18 Décembre 2021 à 14h47 | Le pays hébreu a souvent été érigé en modèle de vaccination. Le professeur Bercovier salue l’efficacité de la campagne d’immunisation, cependant en perte de vitesse.



Le petit pays hébreu fait partie des pionniers sur le volet de la vaccination. Très rapidement, Israël s’est mis en ordre de marche afin d’organiser une campagne d’immunisation rapide et efficace. Au total, 70% de la population dispose d’un schéma vaccinal complet. Parmi eux, plus de 40% ont reçu leur dose de rappel en l’espace de quelques mois. Alors que la cinquième vague déferle sur de nombreux pays, les chiffres sanitaires israéliens font pâlir d’envie certains de ses voisins : sur les sept derniers jours en moyenne, on compte 659 contaminations de Covid-19, un taux qui reste stable depuis plusieurs semaines. Le professeur de microbiologie à l’Université hébraïque de Jérusalem, Hervé Bercovier, salue le démarrage de cette campagne de vaccination. Cependant, il regarde avec inquiétude le relâchement de la population et pointe du doigt l’abandon de l’État israélien envers certaines communautés qui ont payé le prix fort de la crise sanitaire.



L’Express : Quel bilan tirez-vous de cette campagne de vaccination ?



Hervé Bercovier : La vaccination qui a démarré fin 2020 en Israël a été bien appliquée. En particulier chez les personnes âgées grâce à un système de hiérarchie mis en place selon les classes d’âge. Cette campagne d’immunisation a permis de bloquer complètement l’épidémie tirée à l’époque par le variant britannique dit “Alpha”. Selon moi, il s’agit non seulement d’un succès immédiat, mais aussi d’un succès à long terme, y compris lors de la récente épidémie due au variant Delta : Même chez les individus qui n’ont pas encore reçu une troisième dose, il y a eu 50% de mortalité en moins. Nous pouvons attribuer le succès de la vaccination à la qualité des vaccins mis sur le marché. Actuellement, certains se montrent un peu critiques envers le vaccin, mais c’est parce que l’on explique mal comment il fonctionne. Sauf pour la variole, aucun vaccin ne protège à 100% à long terme.

