Les terroristes qui ont mené l’attaque dans laquelle Yehuda Dimentman a été tué près de Chumash ont été capturés

19 Décembre 2021 à 05h13 | Fin de la traque : Tsahal et le Shin Bet ont surpris les terroristes en train de tirer sur le véhicule dans lequel Dimentman voyageait avec ses amis.



Les terroristes ont été capturés dans le village de Kifal Harth sans aucune résistance ni tir, et avec eux les armes qu’ils ont utilisées lors de l’attaque ont également été saisies.



Les suspects ont été transférés pour interrogatoire du Shin Bet.



Cette nuit (entre samedi et dimanche), Tsahal et le Shin Bet ont capturé les terroristes qui ont perpétré l’attentat au cours duquel Yehuda Dimentman a été tué jeudi près de Chumash, dans le nord de la Samarie.



Les terroristes ont été appréhendés dans le village de Kifal Harth – sans résistance ni tir.



Le Shin Bet a déclaré qu’un total de quatre suspects avaient été arrêtés et que les armes utilisées par les terroristes pour effectuer les tirs – deux fusils M16 et un fusil Carlo – avaient également été saisies dans le cadre des arrestations.

