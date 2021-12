« La France doit boycotter le Mondial de foot au Qatar »

20 Décembre 2021 | « Je vois en Une, le 23 novembre, un « Point de vue » qui soulève la question du boycott des Jeux olympiques et à droite le titre d’un article dans les pages intérieures sur les paradis fiscaux du Proche-Orient.



En revoyant cette Une, je viens de faire le lien entre ces deux articles : il faut boycotter la Coupe du Monde de football !



Effectivement, c’est très beau de se qualifier pour la phase finale, mais il serait totalement honteux pour la France d’y participer au Qatar.



Ce paradis fiscal esclavagiste, qui a acheté la compétition à la Fifa, a non seulement fait construire des stades contraires à toutes les valeurs environnementales, mais surtout, les organisateurs y ont laissé mourir des milliers d’ouvriers.



Faut-il vraiment que les équipes aillent faire la fête sur des tombes ? Toute équipe qui va participer à cette compétition portera le poids de ces morts et la honte de ce scandale. »

