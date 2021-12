D’anciens hauts fonctionnaires américains appellent Biden à « restaurer la peur de l’Iran »

19 Décembre 2021 à 16h02 | La déclaration demande l’organisation d’exercices militaires et d’autres actions pour convaincre Téhéran “qu’il subira de graves conséquences s’il continue sur sa lancée”



Dans une déclaration conjointe initiée par le Washington Institute for Near East Policy datée de jeudi, d’anciens hauts fonctionnaires américains ont exhorté le président Joe Biden à organiser des exercices militaires de haut niveau et d’autres actions pour faire peur à l’Iran.



Selon eux, malgré l’approche diplomatique mise en place par les États-Unis, l’Iran continue d’enrichir son uranium et de violer l’accord sur le nucléaire de 2015, dont le président Donald Trump a retiré les États-Unis en 2018.



« Sans convaincre l’Iran qu’il subira de graves conséquences s’il reste sur sa voie actuelle, il y a peu de raisons d’espérer le succès de la diplomatie », écrivent-ils.

