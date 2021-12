Israël: une tempête de grande ampleur attendue de lundi à mercredi

19 Décembre 2021 à 19h12 | De fortes précipitations et des vents violents sont attendus



Israël se prépare à l’arrivée lundi d’une tempête de grande ampleur surnomée “Carmel” venant de Chypre, qui devrait s’accompagner de fortes pluies et de vents violents pendant deux jours, provoquant de graves perturbations dans tout le pays.



Les services d’urgence se préparent à diverses opérations de sauvetage, tandis que les autorités locales préparent des générateurs de secours et coupent la végétation près des lignes électriques pour éviter les coupures de courant prolongées.

