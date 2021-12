Madagascar : deux Français écopent de 10 et 20 ans de travaux forcés dans l’affaire du coup d’Etat présumé

21 Décembre 2021 à 10h13 | Paul Rafanoharana et Philippe François sont accusés d’avoir participé à une opération baptisée “Apollo 21” dont le but était d’assassiner le président malgache Andry Rajoelina.



La justice malgache a condamné, le 17 décembre 2021, les Français Paul Rafanoharana et Philippe François à respectivement 10 et 20 ans de travaux forcés pour leur participation à un coup d’Etat présumé contre le président malgache Andry Rajoelina.



Le parquet avait requis la perpétuité pour les deux ressortissants français, de même que pour deux autres accusés, également condamnés à des travaux forcés : cinq ans pour l’épouse de Paul Rafanoharana, Voahangy Andrianandrianina, et 10 ans pour Aina Razafindrakoto, l’ancien associé d’affaires de l’ancien colonel Philippe François. De même, l’ancien Premier ministre Victor Ramahatra, âgé de 76 ans et dont le parquet avait aussi demandé l’emprisonnement à vie, a écopé de cinq ans prison avec sursis. Egalement mise en cause, la compagne de Philippe François, Brigitte Mroczek a été relaxée au bénéfice du doute.

Lire l’article complet sur https://www.francetvinfo.fr