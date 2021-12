10 Israéliens vont être inculpés pour avoir exporté des missiles en Chine

21 Décembre 2021 à 11h47 | L’entrepreneur Ephraim Menashe et neuf autres personnes vont être mises en examen pour divers crimes, notamment pour des essais de missiles près de zones peuplées



Le département financier du bureau du procureur de l’État a informé dix individus et trois entreprises, lundi, qu’ils pourraient être mis en examen pour de graves entorses à la sécurité nationale pour avoir vendu des missiles à la Chine sans approbation.



Selon le bureau du procureur de l’État, l’accord en question avait été négocié par Ephraim Menashe, un Israélien dont l’entreprise fabrique des drones et qui est aussi le fondateur de Solar Sky company, qui avait embauché à cette occasion Tzvika et Ziv Naveh, propriétaires eux aussi d’une firme de drones, Innocon, et d’autres suspects qui n’ont pas été identifiés.



« Une enquête a été ouverte dans le cadre d’un dossier sécuritaire d’envergure dans lequel les individus mis en cause sont soupçonnés d’avoir fabriqué, négocié et exporté des missiles de croisière à usage militaire, sans autorisation », ont annoncé les procureurs.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com