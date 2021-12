Israël: une société entraîne des chiens à protéger contre les cambriolages

21 Décembre 2021 à 18h25 | Il existe actuellement deux sociétés de sécurité utilisant des chiens en Israël



Un ancien soldat israélien qui a dressé des chiens pendant son service militaire, les entraîne désormais pour assurer la sécurité des particuliers et des entreprises contre les cambriolages. Il raconte à i24NEWS la genèse de son entreprise.



Shahar Goldberg, 38 ans, a été enrôlé dans l’unité canine Oketz de Tsahal en 2014 et y a servi pendant six ans. Cette unité est considérée comme la meilleure unité du genre au monde, ses membres apprenant notamment à entraîner les chiens aux situations à haut risque.

