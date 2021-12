Omicron : Israël interdit les voyages avec les États-Unis

21 Décembre 2021 à 12h47 | Israël a également ajouté le Canada, l’Allemagne et la Belgique à sa liste rouge des pays vers lesquels il est interdit de voyager. DADO RUVIC/REUTERS



Israël a annoncé mardi 21 décembre avoir ajouté les États-Unis et plusieurs autres pays à sa liste rouge des pays vers lesquels il est interdit de voyager, afin de lutter contre la propagation du variant Omicron.



Une commission parlementaire a approuvé la proposition du ministère de la Santé d’interdire aux Israéliens de se rendre aux États-Unis mais aussi au Canada, entre autres, a indiqué la porte-parole de la commission, Ronit Gal, dans un communiqué. Ces restrictions de déplacements à l’étranger, qui concernaient déjà la France, le Royaume-Uni et la plupart des pays africains, prendront effet mercredi et resteront en vigueur, comme pour les autres pays «rouges» jusqu’au 29 décembre, d’après Mme Gal.

