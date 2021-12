Covid : Israël annonce une 4e dose pour les plus de 60 ans et les soignants

21 Décembre 2021 à 22h38 | “Le nombre de cas d’Omicron double tous les jours et nous entrons dans un rythme exponentiel” a reconnu ce mardi le Premier ministre israélien, rapporte i24News. Plus tôt dans la journée, le ministre de la santé avait annoncé un doublement des cas enregistrés dans le pays portant le total à 340.



“D’ici une semaine et demie, nous en saurons plus sur la gravité de ce variant” a ajouté Naphtali Bennett, selon The Times of Israël.



Le gouvernement, qui s’est réuni ce mardi, devait discuter de nouvelles restrictions que le Premier ministre appelle de ses vœux. “Le choix réside entre des restrictions faciles maintenant ou des étapes difficiles plus tard”, a-t-il prévenu.

