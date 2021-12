L’ONU adopte 14 résolutions anti-israéliennes en 2021, seulement 4 contre tous les autres pays

20 Décembre 2021 à 08h26 | La Corée du Nord, l’Iran, le Myanmar et la Russie, pour leurs activités en Crimée, sont les seuls autres pays à avoir été officiellement condamnés par l’ONU au cours de l’année écoulée. Entre-temps, un projet de résolution contre le régime syrien pour ses crimes contre l’humanité a été reporté. « L’assaut de l’ONU contre Israël avec un torrent de résolutions unilatérales est surréaliste », a déclaré Hillel Neuer, directeur exécutif de l’ONG UN Watch.



L’Assemblée générale des Nations Unies a conclu ses activités pour 2021 au cours du week-end, et cette année aussi, Israël a été la cible d’une cascade de condamnations et de résolutions à son encontre, bien au-delà et complètement disproportionnées par rapport aux autres pays.



Au total, l’Assemblée générale a adopté 14 résolutions anti-israéliennes en 2021, tandis que les 194 autres pays du monde ont été frappés par un grand total de quatre résolutions de condamnation – contre la Corée du Nord, l’Iran, le Myanmar et les activités russes en Crimée. Entre-temps, un projet de résolution contre le régime syrien soulignant ses crimes contre l’humanité a été ajourné.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com