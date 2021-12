Mesures d’urgence pour sauver la monnaie turque du naufrage

21 Décembre 2021 à 15h50 | La livre turque s’est redressée mardi, à la suite des mesures annoncées par Erdogan, après un mouvement de panique, lundi, qui a fait fluctuer sa valeur de plus et moins 30% en une journée.



En début de soirée lundi, après une séance chaotique, le président turc M.Erdogan a pris de court les marchés et son opposition en décidant de lier la valeur de certains dépôts bancaires en livres turques au cours du dollar. Les économistes et de nombreux Turcs essayaient toujours de comprendre comment ce nouveau mécanisme d’échange fonctionnera et surtout, comment le gouvernement entend le financer. Mais le résultat est là pour la livre qui avait perdu lundi 45% de sa valeur face au billet vert, depuis le 1er novembre.



La monnaie, qui avait encore plongé de 10% quand M.Erdogan est apparu à la télévision après la réunion hebdomadaire du gouvernement, s’échangeait quelques heures plus tard en hausse de 20% par rapport au dollar. «Finalement l’administration Erdogan se soucie du taux de change et a évité le contrôle des capitaux», relevait lundi l’économiste Timothy Ash, de BlueBay Asset Management, dans une note de synthèse. Le président «Erdogan a démontré qu’il croyait aux marchés, mais pas aux taux d’intérêt.»

Lire l’article complet sur https://www.lematin.ch