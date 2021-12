Crise économique : la Turquie est-elle en train de sombrer dans une dangereuse spirale ?

21 Décembre 2021 à 17h32 | À contre-courant de la plupart des théories économiques, le président turc continue à dire que la dégringolade économique et financière est due à la hausse des taux directeurs. Ici, une cliente échange des livres turques contre des dollars et des euros, à Ankara, le 23 novembre 2021. AP – Burhan Ozbilici



La Turquie est-elle en train de sombrer dans une dangereuse spirale ? Le président Recep Tayip Erdogan a sauvé in extremis hier soir la livre turque du naufrage, en annonçant des mesures d’urgence. Mais depuis le début de l’année, la monnaie a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Autrement dit, l’argent des Turcs vaut de moins en moins cher.



Le pays est aussi est confronté à une inflation galopante avec des prix qui s’envolent. Le chef de l’Etat entend régler la crise à sa manière. Alors, quelle est sa stratégie ? A quoi ressemble le quotidien des Turcs ? Et jusqu’où peut aller cette crise ?

