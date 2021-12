Fake News et données secrètes de l’ONU sur les “incidents liés aux colons”

22 Décembre 2021 à 16h31 | Pourquoi un communiqué de presse alarmiste sur la prétendue augmentation de la violence des colons n’a-t-il pas mentionné le fait que les supposées victimes étaient peut-être des terroristes.



Par Tamar Sternthal



Beaucoup de choses peuvent être cachées – ou révélées – par une note de bas de page. Tout dépend si le lecteur prend la peine de le vérifier.



Par exemple, un communiqué de presse publié le 10 novembre par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (« Des experts de l’ONU alarmés par la montée de la violence des colons dans le territoire palestinien occupé ») commence :



« Des experts des droits de l’homme de l’ONU* ont exprimé leur inquiétude face au taux croissant de violence dirigée par les colons israéliens contre les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé.



« La violence des colons a toujours été une caractéristique extrêmêment inquiétante de l’occupation israélienne », ont déclaré les experts. « Mais en 2021, nous assistons aux niveaux de violence les plus élevés enregistrés ces dernières années et à des incidents plus graves. »



L’astérisque à côté des mots « experts des droits de l’homme de l’ONU » renvoie ceux qui s’en préoccupent à la qualification suivante au bas du communiqué de presse :



“Michael Lynk, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé depuis 1967. Jelena Aparac (Président-Rapporteur), Ravindran Daniel, Chris Kwaja, Sorcha MacLeod, Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires.



« Les rapporteurs spéciaux font partie de ce que l’on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Procédures spéciales, le plus grand organe d’experts indépendants du système des droits de l’homme des Nations Unies, est le nom général des mécanismes indépendants d’enquête et de surveillance du Conseil. qui traitent soit de situations spécifiques à des pays, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel des Nations Unies et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent à titre individuel.”



En d’autres termes, malgré un titre criant « experts de l’ONU », une lecture attentive révèle que les Nations Unies se distancient, quoique pratiquement sous le radar, des soi-disant experts, notant qu’ils sont « indépendants ».



Cependant, bien que la note de bas de page maintienne que les rapporteurs spéciaux sont indépendants, Lynk a une longue histoire d’activité anti-israélienne. En 2016, UN Watch a révélé que Lynk « joue un rôle de premier plan dans de nombreux groupes de pression arabes, dont le CEPAL, qui promeut les événements de la « Semaine annuelle de l’apartheid israélien » ; signe des pétitions anti-israéliennes ; appelle à poursuivre Israël pour crimes de guerre présumés ; s’adresse à « One des conférences d’État qui cherchent à éliminer Israël ; et soutient que « la solution » au « problème » doit remonter à la création même d’Israël en 1948, qu’il appelle « le début du nettoyage ethnique ».





Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com