Les dictateurs n’ont peur de rien, sauf de l’inflation

24 Décembre 2021 à 7h20 | L’inflation est ravageuse dans toutes les économies, mais pour les pays soumis à des dictatures, officielles ou officieuses, la situation est pire encore. Le cas de la Turquie est exemplaire. Face à l’inflation, toutes les solutions proposées par les dictateurs sont vouées à l’échec, explique Eric Le Boucher.



Les jeunes générations qui n’ont connu que des prix stables et ignorent tout des ravages que provoque l’inflation devraient regarder ce qui se passe actuellement dans toutes les dictatures du monde. Elles tremblent. La hausse des prix dépasse officiellement 17 % en Turquie, en réalité sans doute plus de 30 %, Recep Erdogan est financièrement aux abois. Les étiquettes montent de 8 % en Russie, plus encore pour les produits alimentaires , gâchant les fêtes de Noël. Vladimir Poutine amasse des troupes aux portes de l’Ukraine pour faire diversion. L’inflation atteint 8 % au Brésil , Jair Bolsonaro se sait perdu. En Iran, les étiquettes grimpent de 40 %, les pénuries se multiplient, les assassinats aussi. Au Venezuela, tous les compteurs ont explosé : +2.700 % officiellement mais il n’y a, en réalité dans ce pays, plus de prix à rien puisqu’il n’y a plus rien (l’inflation avait déjà été de 19.000 % en 2019).



L’inflation est ravageuse parce que, pour la combattre, les économistes ne connaissent que deux médecines, toutes deux amères. La première est le blocage des prix par l’Etat. La solution marche au début jusqu’à ce que les entreprises arrêtent de produire puisque c’est à perte, ce qui arrive très vite. L’Etat doit ouvrir délicatement le robinet, mais l’exercice est impossible, tantôt le fil d’eau est insuffisant pour les ménages, tantôt il assèche les entreprises, le gouvernement s’éclabousse toujours. L’autre solution, dite orthodoxe, est celle qui fut employée dans les années 1970 dans les pays développés : l’austérité. La banque centrale hausse fortement les taux et le gouvernement serre le budget pour abaisser la demande. Economiquement cette politique fonctionne très bien, mais diminue le pouvoir d’achat des ménages et la croissance, elle est politiquement très périlleuse pour des régimes qui ont promis de faire le bonheur du peuple.

Lire l’article complet sur https://www.lesechos.fr