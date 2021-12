Rassemblement contre la destruction de l’avant-poste de Homesh

24 Décembre 2021 à 11h20 | Des milliers de personnes se sont rendues à l’avant-poste après la période de deuil qui a suivi la mort de Yehuda Dimentman, abattu par un terroriste la semaine dernière



Plusieurs milliers d’Israéliens ont manifesté dans le nord de Judée et Samarie jeudi, appelant le gouvernement à ne pas démolir une yeshiva située dans un avant-poste après la mort de l’un de ses étudiants, abattu par une terroriste.



Entre 5 000 et 15 000 personnes se sont rendues à Homesh, rejoignant l’épouse de Yehuda Dimentman et son père au moment où ces derniers terminaient la traditionnelle période de deuil – une semaine exactement après qu’il a été abattu alors qu’il rentrait chez lui.



Le député du parti Shas Moshe Arbel et plusieurs parlementaires du Parti sioniste religieux (extrême-droite) ont rejoint les manifestants.

