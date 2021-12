«La Turquie prise dans la spirale vénézuélienne»

26 Décembre 2021 à 11h49 | « Depuis plusieurs années, le président turc a décidé d’engager une politique à rebours de toutes les théories classiques. M.Erdogan estime que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation. Il a systématiquement demandé à la Banque centrale turque de baisser les taux depuis deux ans, engageant une dangereuse spirale inflationniste et de chute de la livre turque »



Le président turc M.Erdogan a pris de court les marchés en décidant, le 20 décembre, de lier la valeur de certains dépôts bancaires en livres turques au cours du dollar. La monnaie turque s’est fortement redressée, passant de 18,45 livre pour 1 euro le 18 décembre, à 12,06 livre pour 1 euro le 24 décembre. Il y a un an, 1 euro valait 9,21 livres…



Avant son intervention, l’inflation avait atteint 21?% en rythme annuel et la monnaie a perdu jusqu’à 60?% de sa valeur face au dollar depuis janvier. La baisse de la livre turque a fait chuter le pouvoir d’achat des ménages et a renchéri le coût de production des entreprises. Le président turc entend poursuivre sa politique hétérodoxe qui crée une spirale de hausse des prix, de chute de la monnaie, de renchérissement des facteurs de production et d’appauvrissement des populations. Ce scénario, s’il devait se poursuivre, mettrait l’économie « hors de contrôle » et ressemblerait à la chute du Venezuela dans les années 2000 sous la présidence d’Hugo Chavez.



L’économie turque prend une trajectoire « vénézuélienne » : la livre turque a touché un nouveau plus bas historique après que la Banque centrale a décidé d’abaisser son principal taux directeur, de 15?% à 14?%, pour le quatrième mois consécutif?; l’inflation devient hors de contrôle?; des pénuries de produits alimentaires et de médicaments apparaissent.

