Afrique du Sud : l’antisemite Desmond Tutu est mort

26 Décembre 2021 | Desmond Tutu a de nombreuses fois fait des remarques jugées racistes et offensantes à l’égard du peuple juif.



Reconnaissant avoir été souvent accusé d’antisémitisme, il a rétorqué qu’il faudrait « avoir de la chance » pour le prouver et que son « dentiste s’appelle docteur Cohen ».



Il a minimisé la souffrance qu’ont endurée les victimes du génocide nazi en déclarant que les chambres à gaz était faites pour « une mort plus propre » que les crimes de l’apartheid, en se plaignant d’un « monopole de l’Holocauste » ainsi qu’en demandant aux victimes de « pardonner les nazis pour l’holocauste .



Des remarques jugés par le centre Simon-Wiesenthal comme étant « des insultes aux Juifs et aux victimes des nazis ».



Il a également déclaré que les Juifs « pensent avoir le monopole de Dieu », et ont « combattu » et se sont « opposés » à son Dieu.



En 1987, il menace de « punir les Juifs Sud-africains » si Israël commerce avec le régime d’Apartheid. En 1989, au mémorial de Yad Vashem pour le génocide de six millions de Juifs, Desmond Tutu adresse une prière pour les responsables du génocide.



Desmond Tutu reconnaît[Quand ?] la contribution des Juifs dans la lutte contre l’apartheid : « Le peuple juif était l’important soutien de notre combat contre l’apartheid » et reconnaît qu’Israël a le droit de vivre en paix au sein de ses frontières. Mais il déclare également qu’Israël n’aura jamais une véritable sûreté et une sécurité alors qu’il opprime un autre peuple.



C’est pourquoi il milite pour la création d’un État palestinien. En 2002, il provoque une controverse en qualifiant la situation en Terre sainte d’« apartheid » et en déclarant : « Cela me rappelle tellement ce qui nous est arrivé au peuple noir en Afrique du Sud ».



Il a également comparé à une occasion, le « système » du Temple de Jérusalem à l’apartheid ; il a ensuite déclaré ne pas comprendre comment le peuple juif qui a autant souffert, fasse souffrir de même les Palestiniens ; et se plaint que « critiquer Israël vaut l’accusation d’antisémitisme », « comme si les Palestiniens n’était pas des Sémites ». Il décrit le nationalisme juif comme ayant « beaucoup de parallèles avec le racisme », des propos condamnés par l’Anti-Defamation League.



Accusant aux côtés de Yasser Arafat et du Hamas les dirigeants israéliens de « terrorisme » et de crimes de guerre, tout en comparant l’État d’Israël à des régimes totalitaires (dont l’Allemagne nazie et l’Afrique du Sud sous l’apartheid), « des régimes très puissants », Desmond Tutu se dit être en faveur « du boycott des universitaires et commerçants Juifs israéliens ».



Il accuse de même ce qu’il qualifie de « lobby juif », lui reprochant d’« effrayer les Américains de reconnaître [ce qui est] le mal, [comme étant] le mal. Car le lobby juif est puissant, très puissant »37. Il taxe les Juifs d’« arrogance, l’arrogance du pouvoir parce que les Juifs forment un puissant lobby dans ce pays ». Il appelle également au boycott d’Israël, et soutient l’organisation BDS.



En 2009, l’universitaire Alan Dershowitz accuse Desmond Tutu de « racisme et d’intolérance ». Il est à nouveau accusé d’antisémitisme après avoir déclaré dans le Tampa Bay Times que les Juifs devrait « être jugés selon des normes différentes des autres peuples ».



Le 30 mars 2012, Desmond Tutu participe à une marche organisée à partir des Territoires palestiniens vers Jérusalem, pour protester et « résister sans violence » contre la présence de populations juives à Jérusalem, qu’il qualifie de « judaïsation ».



En 2014, dans le South African Jewish Report, Desmond Tutu est comparé à Adolf Hitler et accusé de vouloir « tuer les Juifs ».







Source:Wikipedia