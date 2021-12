Le gouvernement va voter un plan d’un milliard de shekels pour développer le plateau du Golan

26 Décembre 2021 à 08h08 | Le gouvernement israélien s’est réuni dimanche dans un kibboutz du plateau du Golan, pour approuver un plan de développement d’un milliard de shekels (280 millions euros) visant à encourager la croissance démographique de cette zone stratégique du nord du pays au cours des prochaines années.



L’objectif du plan, formulé par une équipe dirigée par le directeur général du bureau du Premier ministre, Yaïr Pines, vise à augmenter la population du conseil régional du Golan et du conseil local de Katzrin entre 2022 et 2025.



Le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé ce plan en octobre, déclarant que l’objectif ultime était d’atteindre 100.000 habitants dans les années à venir.



Qualifiant le Golan d'”objectif stratégique”, Bennett a déclaré que le but était “de doubler, et de doubler encore le nombre d’habitants sur le plateau du Golan.”

