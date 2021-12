Accusé d'”espionnage”, un Français détenu en Iran entame une grève de la faim

27 Décembre 2021 à 13h51 | Arrêté en mai 2020 en Iran, le Français Benjamin Brière a entamé le 25 décembre une grève de la faim en signe de protestation contre ses conditions de détention, a indiqué sa famille. Accusé d'”espionnage” et de “propagande” contre le régime, il voyageait en tant que touriste selon ses proches.



Il est le seul occidental connu détenu en Iran à ne pas avoir de passeport iranien. Benjamin Brière, un Français incarcéré dans le pays depuis plus d’un an et demi pour “espionnage”, a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention, a annoncé lundi sa famille à l’Agence France Presse. L’homme âgé de 36 ans, qui s’est toujours présenté comme un touriste et dément les accusations d’espionnage, a été arrêté en mai 2020 pour avoir pris “des photographies de zones interdites” avec un drone de loisir dans un parc naturel en Iran, selon son avocat.



“Benjamin a commencé la grève de la faim le 25 décembre parce qu’il n’a pas eu le droit de nous appeler pour les fêtes de Noël, mais aussi pour dénoncer les maltraitances qu’il a subies depuis vingt mois”, a déclaré sa sœur Blandine à l’Agence France Presse. Détenu dans la prison de Valikabad, à Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, “il ne voit aucune évolution dans sa situation”, a-t-elle déploré. En mai dernier, elle avait transmis à Emmanuel Macron une lettre ouverte, publiée par Le Point, qui l’enjoignait à “sortir” son frère du pays.

