“Il joue avec le feu” : Erdogan, l’apprenti sorcier monétaire

27 Décembre 2021 à 06h30 | Pour enrayer l’effondrement de la livre turque qu’il a lui-même en partie provoqué, l’autocrate a sorti les grands moyens. Mais ses cartouches ne sont pas illimitées…



Un cours qui remonte et un début d’accalmie sur les marchés… Depuis quelques jours, M.Erdogan regarde, soulagé, la livre turque reprendre des couleurs, après une chute de tension vertigineuse. En à peine un mois, la monnaie turque a perdu plus de 30% de sa valeur, contraignant le dirigeant, qui pousse depuis des mois la banque centrale à baisser ses taux, à changer son fusil d’épaule. S’il n’a pas officiellement demandé une hausse des taux pour faire baisser l’inflation et donc remonter le cours de la livre, le raïs a annoncé une série de mesures d’urgence parmi lesquelles l’indexation de la valeur d’une partie des dépôts bancaires turcs sur le cours du dollar… “Ce qui revient au même”, glisse un banquier.



Pour financer cette mesure, l’autocrate turc s’est en partie servi des réserves de change en dollars de la banque centrale, selon un mécanisme assez simple : vendre des billets verts pour acheter des livres et faire remonter leur valeur. Une opération qui a permis de ramener le calme sur les marchés. Au moins pour l’instant. La livre est en effet revenue il y a quelques jours à son niveau d’il y a un mois. Selon les derniers chiffres, un dollar vaut un peu plus de 11 livres, contre seulement 18 livres le 20 décembre.

