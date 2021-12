L’Arabie saoudite accuse l’Iran et le Hezbollah d’aider les rebelles au Yémen

26 Décembre 2021 à 9h22 | “Le Hezbollah forme les Houthis à piéger et utiliser des drones à l’aéroport”, a déclaré le général Turki al-Maliki



La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a accusé dimanche l’Iran et le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah d’avoir aidé les rebelles pro-Iran Houthis à attaquer son territoire, au lendemain de frappes meurtrières.



Ces derniers jours, la coalition a visé des positions des rebelles Houthis, proches de l’Iran, dans la capitale du Yémen, Sanaa, qu’ils contrôlent depuis le début du conflit en 2014.



La coalition, qui soutient depuis 2015 le gouvernement yéménite dans sa guerre contre les rebelles, les a accusés d’avoir « militarisé » l’aéroport de Sanaa, fermé aux vols humanitaires depuis mardi après des raids saoudiens.



« Le Hezbollah forme les Houthis à piéger et utiliser des drones à l’aéroport », a déclaré le général Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com