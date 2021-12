Désinformation de Noël : le « marronnier » des chrétiens « victimes d’Israël »

27 Décembre 2021 | Dans le vocabulaire journalistique, un marronnier désigne un sujet qui revient régulièrement et quasiment à l’identique, chaque année à la même période. A l’égard d’Israël, un des « marronniers » en question traite du sort des chrétiens d’Israël, présentés tous les ans, à l’occasion de Noël, comme victimes de discriminations de la part de l’Etat juif.



Ainsi, le journal La Croix évoque Bethléem comme une « ville palestinienne dont les habitants ne peuvent pas sortir à cause des checkpoints et des restrictions de circulation imposées par l’État d’Israël », sans dire un mot des attentats qui ont rendu nécessaires ces restrictions.



De son côté, le quotidien belge Le Soir relaie sans aucune distanciation critique un « appel à l’aide des chrétiens de Jérusalem ».



Ce même appel est également repris dans les médias français, notamment par Le Monde, qui lui consacre tout un article dans son édition datée du 24 décembre.

