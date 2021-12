La BBC classée 3e sur la liste de l’antisémitisme du centre Simon Wiesenthal

27 Décembre 2021 à 16h02 | La première et la deuxième place sont allées respectivement à l’Iran et au Hamas ; le directeur de l’organisation invoque des reportages biaisés et du personnel antisémite



La BBC a été qualifiée d’antisémite par le Centre Simon Wiesenthal, et a été placée en troisième position sur sa liste annuelle « Global Antisemitism Top Ten », selon un rapport publié dimanche.



La première et la deuxième place sont allées respectivement à l’Iran et au groupe terroriste palestinien du Hamas basé à Gaza.



Le directeur de l’organisation, Marvin Hier, a déclaré au Daily Mail que « les gens pourraient être surpris de voir la BBC sur notre liste, mais la décision de placer la BBC en troisième position est venue après des mois de débats et de discussions intenses ».

