Le tres controversé ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev bénéficie désormais d’une protection 24/7

27 Décembre 2021 à 15h31 | Le Premier ministre Naftali Bennett avait fustigé le 14 décembre, sans le nommer, le ministre de la Sécurité publique pour ses remarques sur la violence des habitants des implantations de Cisjordanie.



Omer Barlev, qui est responsable de la police, s’est attiré les foudres de plusieurs ministres après avoir déclaré qu’il s’était entretenu avec une haute diplomate américaine de la violence des habitants de Cisjordanie contre les Palestiniens.



“Les habitants de Judée et Samarie subissent quotidiennement la violence et la terreur depuis des décennies”, a tweeté M. Bennett, faisant référence à la Cisjordanie. “Ils sont le rempart défensif pour nous tous, et nous devons les renforcer et les soutenir, en paroles et en actes”, a-t-il affirmé.



“Il y a des éléments marginaux dans chaque communauté, il faut s’en occuper par tous les moyens, mais il ne faut pas généraliser et jeter l’opprobre sur une communauté entière”, a insisté Naftali Bennett.



Les critiques, y compris celles de partenaires de droite de la coalition, l’ont accusé de généraliser des actions de quelques extrémistes pour condamner une communauté toute entière.