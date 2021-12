Omicron : en Israël, des soignants commencent à expérimenter la 4e dose de vaccin

27 Décembre 2021 à 16h25 | VACCINATION – Alors que le gouvernement israélien souhaite donner accès à une quatrième injection au personnel médical et aux plus de 60 ans, un essai clinique a été lancé ce lundi dans un hôpital de Tel-Aviv, où 150 soignants vont recevoir une nouvelle dose.



Un feu vert bientôt donné à une dose de rappel supplémentaire pour le personnel médical israélien ? L’hôpital Sheba, en banlieue de Tel-Aviv, a d’ores et déjà commencé lundi 27 décembre à administrer une quatrième dose du vaccin anticoronavirus à ses soignants, dans le cadre d’un essai clinique qui devrait précéder une campagne nationale dont la date de lancement n’a pas encore été annoncée.

Lire l’article complet sur https://www.lci.fr