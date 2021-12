Le ministère de la Défense renforce les localités du nord d’Israël face au Hezbollah

28 Décembre 2021 à 12h31 | Le gouvernement a installé des abris anti-bombes dans trois communautés le long de la frontière libanaise, et prévoit d’en installer dans 21 autres



Le ministère de la Défense a annoncé lundi qu’il étendait ses efforts pour renforcer les défenses des communautés israéliennes les plus proches de la frontière libanaise, qui sont les plus susceptibles d’être touchées par des tirs de roquettes, lors d’un futur conflit avec la milice terroriste du Hezbollah.



Ce programme, baptisé « Bouclier du Nord », a officiellement débuté le mois dernier, lorsque la division de l’ingénierie et de la construction du ministère, en collaboration avec le commandement du front intérieur de l’armée israélienne, a commencé à installer de nouveaux abris anti-bombes dans les maisons de la communauté de Kfar Yuval, au nord-est de Kiryat Shmona.

