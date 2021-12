Affaire Pegasus : Israël contredit les accusations d’espionnage contre le Maroc

28 Décembre 2021 à 13h00 | Yaïr Lapir, ministre israélien des Affaires étrangères assure que personne n’a écouté le téléphone du président français Emmanuel Macron à l’aide du logiciel Pegasus. De quoi contredire les accusations d’espionnage contre le Maroc.



« Personne n’a écouté le téléphone du président Macron », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne dans une interview accordée au journal Le Monde, l’un des 17 journaux à l’origine des révélations de l’affaire Pegasus. Forbidden Stories et ses partenaires ont accusé le service de renseignement marocain d’avoir utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner notamment le chef de l’État français. « Le président Macron est un leader inspirant, un vrai ami d’Israël, mais aussi l’un de mes amis personnels. Il est l’un des leaders européens les plus engagés et les plus fermes face à l’antisémitisme. Nous n’aurions jamais fait quoique ce soit qui puisse lui nuire », a déclaré Yaïr Lapid.

