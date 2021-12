La croissance israélienne dépasse la moyenne mondiale

28 Décembre 2021 à 17h52 | Selon Dun & Bradstreet, l’économie en Inde a progressé de 9,5% et en Chine de 8% ; l’étude met en avant le secteur technologique israélien et l’industrie immobilière en plein essor



Lundi, la multinationale de conseil Dun & Bradstreet a déclaré que l’économie israélienne a progressé de 7 % en 2021, dépassant la moyenne mondiale de 5,9 %. L’économie de l’Inde a progressé de 9,5 %, selon l’étude, et celle de la Chine de 8 %.



Le rapport de Dun & Bradstreet a noté que bien que l’économie d’Israël montre une amélioration significative, tirée par un secteur technologique fort et une activité immobilière en plein essor, un certain nombre d’industries telles que le tourisme, la restauration et le divertissement ont continué à souffrir en 2021.



En outre, une pénurie de matières premières et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement suite à la pandémie de COVID-19 ont également affecté négativement les secteurs de la construction et des biens électriques, selon le rapport.

