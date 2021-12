Première rencontre en Israël depuis 2010 : Mahmoud Abbas a rencontré Benny Gantz à son domicile

28 Décembre 2021 à 23h40 | La réunion a été coordonnée avec le bureau du Premier ministre Naftali Bennett



Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a rencontré mardi soir le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, qu’il a reçu à son domicile à Rosh HaAyin.



Côté israélien, le coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires, le général de division Ghasan Alyan, a également assisté à la réunion. Du côté arabe palestinien, le ministre des affaires civiles, Hussein al-Sheikh, et le chef des services de sécurité palestiniens, Majed Faraj, ont participé à la réunion.



La rencontre a été entièrement coordonnée avec le bureau du Premier ministre et a porté sur des “questions de sécurité et d’économie”, selon des responsables du bureau de M. Gantz.



Elle a duré environ deux heures et demie et a été divisée en deux parties dont l’une a eu lieu en privé entre le ministre de la Défense et le chef de l’Autorité palestinienne.

