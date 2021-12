Israël: près de 2.000 personnes malades de la grippe hospitalisées

29 Décembre 2021 à 16h10 | Par comparaison, 141 personnes sont actuellement hospitalisées par cause de Covid-19



Le ministère israélien de la Santé a rapporté mercredi que 1.849 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de grippe, dont 605 enfants et 124 femmes enceintes et nouvelles mères.



Le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, a ajouté le ministère.

