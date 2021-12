Israël retire la Belgique de sa liste rouge des avis de voyages

2021 à 09h16 | Israël a une nouvelle fois retiré la Belgique et plusieurs autres pays de sa liste rouge concernant les avis de voyage.



Il n’y a dès lors plus d’interdiction de voyager depuis l’État hébreu vers ces pays, le gouvernement israélien ayant approuvé dans la nuit de mardi à mercredi une recommandation des experts en ce sens. Outre la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, la Norvège et la Suède, ainsi que de plusieurs pays africains sont concernés.

