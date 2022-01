Explosion du taux d’intérêt des emprunts en Turquie : “La Banque centrale a perdu le contrôle de l’inflation”

2021 à 14h41 | Ce mercredi, le rendement des obligations d’État pour une période de 10 ans a atteint un niveau record de 24,9 %. Or, le taux d’intérêt de celles-ci sert de base pour les taux des prêts hypothécaires.



Malgré la baisse des taux d’intérêt en Turquie, emprunter continue de coûter de plus en plus cher dans le pays. Il semblerait donc que la politique économique non conventionnelle du président turc M.Erdogan, qui consiste à lutter contre une inflation élevée en réduisant les taux d’intérêt, se retourne contre lui.

