La Turquie intensifie ses frappes meurtrières dans le nord de la Syrie

30 Décembre 2021 | La Turquie et ses mercenaires alliés ont mené jeudi de nouvelles frappes meurtrières sur le district de Zirgan (Abu Rasen). À l’heure actuelle, le bilan des attaques est de trois morts et cinq blessés.



Le bilan des frappes d’artillerie sur la commune de Zirgan, dans le nord de la Syrie a évolué au cours de la soirée de jeudi, passant de deux à trois morts. Les victimes qui sont décédées après avoir été transportées à l’hôpital sont deux soeurs de 25 et 30 ans, ainsi qu’un enfant de deux ans. Cinq personnes ont par ailleurs été blessées dans l’agression militaire. Parmi elles, figurent deux enfants âgés d’un an et demi et de cinq ans et deux hommes de 22 et 36 ans.

