Israël donne son feu vert à une quatrième dose pour les personnes immunodéprimées

30 Décembre 2021 à 20h12 | Le directeur général du ministère de la Santé a donné jeudi une conférence de presse sur la poursuite de la vaccination, temporisant sur la quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans.



Alors que la France a bien entamé la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19, Israël a franchi une nouvelle étape en la matière, jeudi 30 décembre, rapporte The Times of Israël. Lors d’une conférence de presse, le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, a approuvé le lancement de l’administration d’une quatrième dose de vaccin pour les personnes immunodéprimées.



Le responsable justifie ce feu vert partiel par la plus grande “vulnérabilité” de ces personnes face au variant Omicron, en pleine expansion dans le pays. Une partie des soignants peuvent déjà recevoir cette quatrième dose, dans le cadre d’un essai clinique.

