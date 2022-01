C’est officiel : Israël a signé l’achat d’hélicoptères super-Yas’ur (CH-53K ) et d’avions de ravitaillement aux États-Unis

31 Décembre 2021 à 09h41 | 12 hélicoptères Lockheed Martin-Sikorsky et deux avions de ravitaillement Boeing renforceront l’armée de l’air. Gantz a salué avec un clin d’œil à l’Iran : “Nous continuons d’adapter l’armée de l’air aux défis qui sont proches et surtout loin des frontières d’Israël”

La délégation d’approvisionnement du ministère de la Défense a signé ce soir (jeudi à vendredi) un accord pour l’achat de 12 hélicoptères fabriqués par la société américaine Lockheed Martin-Sikorsky, qui remplaceront les anciens hélicoptères Yas’ur de l’armée de l’air.

La portée de l’accord est estimée à environ 2 milliards de dollars provenant des fonds d’aide américains.

L’accord avec l’US Navy (NAVY), par lequel les hélicoptères ont été achetés, a été signé par le chef de la délégation des achats, le général de brigade Michel Ben Baruch. L’accord comprend une option d’achat de six autres hélicoptères. Les premiers hélicoptères devraient arriver en Israël en 2026.

Dans le même temps, le chef de la délégation d’approvisionnement du ministère de la Défense a signé un accord pour l’achat de deux autres Boeing KC-46 de ravitaillement.

Le montant de l’accord issu des fonds d’aide américains est estimé à 1,1 milliard de dollars. L’avion de ravitaillement, qui viendra s’ajouter aux deux ravitailleurs déjà achetés (4 appareils au total), sera adapté à la configuration israélienne et aux besoins opérationnels de l’armée de l’air. De plus, des systèmes israéliens seront intégrés à l’avion.

C’est officiel : Israël a signé l’achat d’hélicoptères super-Yasur et d’avions de ravitaillement aux États-Unis

Lire l’article complet sur https://www.ynet.co.il