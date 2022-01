Données Corona: 5 466 ont été diagnostiqués positifs hier, plus de 100 patients dans un état critique

1 Janvier 2022 | Le ministère de la Santé a mis à jour qu’hier 5 466 patients vérifiés avaient reçu un diagnostic de corona, sur environ 139 000 tests effectués. Le taux positif est de 3,96% – le chiffre le plus élevé des trois derniers mois. Le coefficient d’infection continue d’augmenter et s’établit à 1,76. 2 704 autres virus vérifiés ont été diagnostiqués aujourd’hui, et le taux de positivité était de 4,33% – mais ce n’est pas un chiffre définitif. Dans les hôpitaux du pays, 101 patients corona sont hospitalisés dans un état critique, dont 37 sont connectés à des respirateurs. (Yaron Druckman)



Source ynet