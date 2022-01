Bennett après l’attaque de Gaza : « Les histoires de foudre du Hamas ne sont plus d’actualité »

2 Janvier 2022 | Le Premier ministre Naftali Bennett a évoqué l’attaque contre l’armée de l’air dans la bande de Gaza et a déclaré :



« Toutes les histoires de foudre et de tonnerre du Hamas, qui se répètent hiver après hiver, ne sont plus d’actualité.



« Quiconque dirige des missiles sur l’État d’Israël en porte la responsabilité.



Ce soir, Tsahal a attaqué des cibles du Hamas dans la bande de Gaza avec des avions et des chars, en réponse à des tirs de roquettes en direction de Gush Dan.



Le Hamas a affirmé que les roquettes avaient été lancées par erreur, en raison des conditions météorologiques hivernales. (Itamar Eichner)



Source Ynet