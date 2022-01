InfoEquitable décerne ses Grands prix de la désinformation 2021

31 Décembre 2020 | A l’aube de cette nouvelle année 2022, voici venu moment de notre remise des prix de la désinformation anti-israélienne.

Au fil des ans, ce palmarès s’est installé dans le paysage médiatique et nous savons que nombre de candidats potentiels attendent désormais avec une impatience non dénuée d’angoisse de découvrir s’ils seront ou non primés.

Certes, à l’heure de la montée de la menace islamiste en Europe et des bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient, l’industrie de la fake news et du mensonge anti-israélien a quelque peu tendance à s’essouffler et peine à se renouveler.

Raison de plus pour saluer l’énergie qu’ont su déployer les lauréats dont les noms ont été retenus à l’issue d’une délibération très serrée et que nous allons vous révéler.

Les trésors d’inventivité et d’imagination qu’ils ont mis en œuvre pour distordre la réalité dans le souci permanent d’accabler Israël méritent d’être salués

Leur pugnacité, leur hargne sournoise à diaboliser l’Etat juif, leur capacité à biaiser, à truquer, à tronquer des citations, à déformer les faits, à mentir par omission, à insinuer de façon malveillante, à abuser de la confiance et de la naïveté de leurs lecteurs, de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs…

tout cela témoigne d’un militantisme qui se perd parfois dans le monde de la presse et qui ne peut que forcer l’admiration.

Voilà donc venu le moment de l’annonce des prix et de la remise des trophées.

