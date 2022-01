Israël commence à administrer une quatrième dose de vaccin aux 60 ans et plus

3 Janvier 2022 à 11h38 | « La vague d’Omicron est là et nous devons nous protéger », a expliqué le Premier ministre israélien Naftali Bennett alors qu’une hausse de 50 % des cas de Covid a été enregistrée ces dernières 24 heures.

Israël a commencé ce lundi 3 janvier à injecter une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron.

Dimanche soir, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait annoncé que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d’une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 si elles ont reçu leur troisième dose il y a plus de quatre mois.

