Turquie : une année d’inflation record à 36,08%

3 Janvier 2022 à 20h09 | La politique monétaire imposée par le président Erdogan a fait plonger la monnaie nationale.



Dans un pays fortement dépendant des importations, cette chute s’est traduite par une hausse record des prix, notamment des produits alimentaires.



La hausse des prix à la consommation a atteint 36,08% sur un an en décembre en Turquie – un record depuis septembre 2002 – selon les chiffres officiels publiés ce 3 janvier.



Cette inflation, plus de sept fois supérieure à l’objectif initial du gouvernement, s’explique par la chute de la livre turque qui a perdu près de 45% face au dollar sur un an.

