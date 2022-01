Turquie : 5 minutes pour comprendre la folle inflation

3 Janvier 2022 à 17h13 | L’inflation, sept fois supérieure à l’objectif initial du gouvernement turc, est hors de contrôle : en décembre, elle a atteint 36,08% de hausse sur un an. Ce record est dû à la dégringolade de la livre turque qui place le président M.Erdogan en position inconfortable, à dix-huit mois de la prochaine élection présidentielle.



Dans les supermarchés, les étiquettes ne cessent d’être réimprimées. Car en Turquie, les prix changent vite et tout le temps : la farine et le poulet ont augmenté de 86 %, le pain de 54 %, l’huile de tournesol de 76 %. En décembre, la hausse des prix à la consommation a atteint 36,08 % sur un an (contre 2,8 % sur un an en novembre, en France). Et la situation pourrait en réalité être pire : l’opposition et une partie de la population accusent l’Office national des statistiques (Tüik) de sous-estimer sciemment et largement la hausse des prix.



Cette inflation folle, que le pays n’avait pas connue depuis septembre 2002, découle d’un effondrement de la monnaie. Depuis le début de l’année 2021, la livre turque a perdu près de la moitié (45 %) de sa valeur face au dollar. Si bien que des millions de Turcs peinent désormais à se loger et à se nourrir, même au sein de la classe moyenne. Le 12 décembre, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la baisse de leur pouvoir d’achat.

