FRANCE – 19.606 personnes hospitalisées dont 3 654 en soins critiques, 272 décès en 24h

3 Janvier 2022 à 08h00 | CORONAVIRUS – Selon les données de Santé publique France, 19.606 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid-19, soit 563 de plus en 24 heures. Parmi elles, 3654 se trouvent en soins critiques, soit 82 de plus que la veille.



LES HOSPITALISATIONS TOUJOURS EN HAUSSE, PRÈS DE 70.000 NOUVEAUX CAS



Le nombre de cas est, lui aussi, toujours en hausse. 67.461 tests positifs ont été enregistrés ce lundi, soit 122% de plus que la semaine dernière.

