Israël, l’Indonésie et l’Arabie saoudite travaillent en vue d’une future normalisation des relations diplomatiques

3 Janvier 2022 à 13h58 | “Le processus est lent et laborieux, mais nous sommes optimistes” (officiel israélien)



Un officiel de haut-rang du ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé lundi à i24NEWS que Israël et l’Indonésie travaillaient en vue d’une future normalisation des relations diplomatiques.



C’est sous l’égide des Etats-Unis que se déroulent les discussions entre les deux états, rapporte le correspondant d’i24NEWS Jonathan Serero, présent lors du briefing qui a lieu lundi matin au ministère israélien des Affaires étrangères.



“Notre objectif est la normalisation des relations avec l’Indonésie”, a indiqué l’officiel israélien.



“Le processus est lent et laborieux, mais nous sommes optimistes”, a-t-il ajouté.

