Comment la Russie défie la France en Afrique

Le 23 octobre 2019, au bord de la mer Noire, dans la ville russe de Sotchi, Vladimir Poutine se retrouvait face à un parterre de dirigeants africains. Cette grand-messe était le premier sommet Russie-Afrique. L’occasion pour le président russe de vanter les relations historiques que son pays entretient avec plusieurs États africains.



«Nous voulons doubler d’ici 4 à 5 ans les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique [évalués à 20 milliards de dollars par an en 2018, ndlr]», avait-il déclaré, promettant dans la foulée des effacements de dettes et des aides militaires. De quoi attirer l’attention des quarante-trois chefs d’État et de gouvernement africains présents.



Depuis cette rencontre, copiée sur le modèle des sommets Afrique-France, Chine-Afrique, Japon-Afrique, États-Unis-Afrique, ou encore Turquie-Afrique, les experts en géopolitique ont commenté à de nombreuses reprises ce qu’ils nomment désormais «le grand retour de la Russie en Afrique». Car, dans les années 1960-1970, en pleine période de guerre froide, l’Union soviétique était l’une des plus grandes puissances d’influence en Afrique. Une partie de l’élite du continent, qui évolue aujourd’hui dans les sphères du pouvoir, a d’ailleurs été formée en ex-URSS. Le Mali, qui adopta un régime socialiste au lendemain de son indépendance, symbolise bien cette emprise d’antan.



À la suite de l’éclatement de l’URSS, l’influence russe s’est considérablement réduite. Mais, depuis une dizaine d’années, Vladimir Poutine a de nouveau le regard tourné vers le continent. L’objectif est double: reconquérir ses anciennes zones d’influence et aller bousculer d’autres puissances mondiales –notamment la France– dans leur pré carré africain.

